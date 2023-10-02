В Великобритании девушку госпитализировали с пневмонией после двух лет вейпинга

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26-летнюю жительницу Великобритании Джоди Хадсон госпитализировали после двух лет ежедневного вейпинга. Об этом сообщает Daily Mail.

Хадсон была дома, когда у нее внезапно начался приступ удушья. Из-за недостатка кислорода британка не могла стоять на ногах, двигаться и разговаривать. Мать девушки, обеспокоенная ее состоянием, вызвала скорую помощь. В больнице Хадсон почти сразу же положили в палату и надели кислородную маску, поскольку у нее развилась гипоксия.

Диагноз "пневмония" девушке смогли поставить только после проведения электрокардиографии и рентгена грудной клетки. Хадсон вылечили, однако перенесенное заболевание дало свои осложнения – у британки развилась бронхиальная астма, поэтому до конца жизни ей придется пользоваться ингаляторами.

Девушка начала курить в возрасте 18 лет, но бросила, когда забеременела. После родов она пристрастилась к электронным сигаретам, поскольку считала, что они менее вредные и не имеют неприятного запаха.

Ранее сообщалось, что во Франции предложили запретить одноразовые электронные сигареты. Премьер-министр страны Элизабет Борн считает, что даже безникотиновые сигареты вредны, поскольку формируют привычку курения у молодых людей. После этого они переходят к потреблению табака.

