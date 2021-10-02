В Счетной палате посоветовали россиянам работать в сфере креативных индустрий

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Спрос на специалистов из сферы креативных индустрий в ближайшие десятилетия будет серьезно расти, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе форума для предпринимателей и активных горожан "Мастера.Forum". Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, это связано с востребованностью продуктов, ориентированных на индивидуальные качества отдельных людей. Это постепенно коснется всего – от промышленного оборудования до бытовых предметов, считает кудрин.

"Идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека", – объяснил Кудрин.

В связи с этим он призвал россиян отдавать предпочтение профессиям из сферы креативных индустрий. Он напомнил, что сейчас в экономиках развитых стран, в частности, США и Китая, ее доля составляет триллионы долларов, в России же этот показатель пока достиг отметки 2,3 триллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве свыше миллиона человек имеют отношение к креативным индустриям. Он подчеркнул, что это около 15% всех работающих людей в столице.

