Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:47

В Счетной палате посоветовали россиянам работать в сфере креативных индустрий

общество власть

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Спрос на специалистов из сферы креативных индустрий в ближайшие десятилетия будет серьезно расти, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе форума для предпринимателей и активных горожан "Мастера.Forum". Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, это связано с востребованностью продуктов, ориентированных на индивидуальные качества отдельных людей. Это постепенно коснется всего – от промышленного оборудования до бытовых предметов, считает кудрин.

"Идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека", – объяснил Кудрин.

В связи с этим он призвал россиян отдавать предпочтение профессиям из сферы креативных индустрий. Он напомнил, что сейчас в экономиках развитых стран, в частности, США и Китая, ее доля составляет триллионы долларов, в России же этот показатель пока достиг отметки 2,3 триллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве свыше миллиона человек имеют отношение к креативным индустриям. Он подчеркнул, что это около 15% всех работающих людей в столице.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать