Депутат МГД проконтролирует ситуацию с зарплатами на мельничном комбинате в Сокольниках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина заявила, что проконтролирует ситуацию с невыплатой заработной платы работникам мельничного комбината в Сокольниках.
"Это не мой округ, но тем не менее я подключилась к этой ситуации, так как считаю, что ситуация крайне сложная и она опасна с социальной точки зрения. Здесь голодает почти 60 человек, голодают они с 30 сентября", – сообщила депутат. Она подчеркнула, что со стороны работников комбината это – не шантаж, а "акт отчаяния".
"Эти люди работали 20, 30, 40 лет. Многие молодые, когда началась турбулентность, нашли себе новую работу", – пояснила ситуацию Метлина. Она напомнила, что "сегодня это не единственное предприятие, которое находится в состоянии банкротства в связи с банкротством большого холдинга "Настюша". "Мы буквально в ручном режиме решаем эту проблему", – цитирует депутата МГД Агентство "Москва".
По словам Метлиной, уже вскоре объявят решение конкурсного управляющего по выплате задолженности сотрудникам комбината. "Я подключила все свои возможные связи, мы давим на конкурсного управляющего, и через час мы выдавим из него какое-то решение", – заверила она. Столичный парламентарий уточнила, что речь идет не о самой большой сумме – о 69 миллионах рублей, которые "можно разделить на части и выплатить хотя бы какую-то часть".
Как заявила Метлина, главное для нее – "прекращение голодовки этих людей, так как это просто опасно для здоровья". Предприятие готово к работе, остается только выплатить деньги работникам и завезти сырье, добавила депутат.
Работникам "Мельничного комбината в Сокольниках" частично не выплачивали зарплату с августа 2018 года. В результате к февралю 2019 года сумма задолженности превысила 23 миллиона рублей. ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело против гендиректора предприятия.
В июле в отношении комбината открыли конкурсное производство сроком на полгода. А 2 октября глава ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" стал фигурантом еще двух уголовных дел – о "преднамеренном банкротстве" и "невыплате заработной платы".
Помимо этого, юрлицо и гендиректора комбината привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Результаты расследования находятся на контроле у столичной прокуратуры.
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