Депутат МГД Святенко: фотовыставка женщин в погонах раскрывает связь трех поколений

Фото: Александр Чикин

Фотовыставка под названием "Защитники Отечества", организованная ассоциацией поддержки женщин на службе Отечеству "Женщины в погонах", открылась в парке имени 850-летия Москвы в Марьино. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, полковник Вооруженных сил Российской Федерации в отставке Инна Святенко.

Выставка проводится в рамках проекта "Время поколений", который победил в конкурсе грантов мэра Москвы.

"Экспозиция раскрывает связь трех поколений: ветеранов военной службы, действующих сотрудниц правоохранительных органов и силовых структур, а также курсантов профильных вузов и учеников кадетских классов образовательных школ города Москвы. Количество женщин, находящихся на службе Отечеству, постоянно возрастает. Это говорит об их стойком характере, профессионализме, а также огромном трудолюбии, желании быть надежным тылом", – рассказала Святенко.

Для многих женщин служба – это продолжение семейной династии, традиции, подчеркнула Святенко.

"Безусловно, о таких историях важно и нужно рассказывать подрастающему поколению, чтобы генетически заложенный в нас патриотический код любви к Родине передавался из поколения в поколение", – заключила она.

В число участников мероприятия вошла гвардии капитан медицинской службы, слушатель ординатуры Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Дарья Светяш. За участие в СВО она была награждена орденом Мужества. В программе "Время героев" наставником Светяш выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В открытии выставки принял участие начальник ГУ ФСИН России по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз.

"Женщины ответственно и добросовестно подходят к выполнению своих служебных обязанностей. Можно с ответственностью сказать, что общество находится в безопасности. Хотелось бы выразить слова благодарности организаторам уникального проекта. Фотовыставка позволила отразить рабочие будни женщин, которые всегда находятся на "боевом" посту. Наглядно можно посмотреть, что работа не делится на "мужское" и "женское", ведь главное – это стремление помогать людям и служить на благо Родине", – заявил Мороз.

Руководитель проекта "Время поколений", председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич отметила, что Ассоциация регулярно проводит фотовыставки, а также творческие мероприятия и конкурсы с участием как известных художников, так и учеников школ искусств.

"Важно вовлекать молодежь в патриотические проекты. Любовь к Родине, которую они проявляют в своем творчестве, вдохновляет на новые победы", – подчеркнула Косаревич.

Ранее Святенко рассказала, что участники 25-го гуманитарного конвоя столичного отделения "Единой России" прибыли в Макеевку – город-спутник Донецка. Там волонтеры "Женского движения" передали 20 тонн гуманитарных грузов и медикаментов, которые предназначаются военным госпиталям Донецкой Народной Республики.

