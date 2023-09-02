Депутат Госдумы предложил ввести в РФ компенсацию за сносимые гаражи

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил провести в России гаражную реновацию и ввести компенсацию за сносимые гаражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

Он напомнил, что основная цель сноса гаражей заключается в освобождении территорий для строительства жилых и коммерческих объектов, инфраструктуры либо для улучшения общественных пространств.

В столице, по словам Гаврилова, в виде уполномоченного органа по освобождению участков от объектов, которые не являются объектами капитального строительства, выступает префектура соответствующего административного округа. При этом суды не спешат признавать капитальными строениями сносимые гаражи, заявил депутат.

Гаражная реновация будет предполагать в том числе предоставление гражданину машино-места взамен на изымаемый гараж. Такой подход позволит не просто выплатить собственнику гаража компенсацию, но и предложить ему готовое решение для хранения транспорта.

При этом, подчеркнул Гаврилов, у человека должно быть право выбора: либо получить компенсацию и самому решать вопрос с парковкой, либо получить машино-место.

Ранее аналитики сервиса "Домклик" выяснили, что Москва является лидером по числу выданных кредитов на гаражи и машино-места в текущем году.

До этого департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что на городские торги выставили 74 машино-места в подземном паркинге многоквартирного дома в Обручевском районе столицы.

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