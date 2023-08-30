Специалисты назвали стоимость самых дорогих и бюджетных квартир в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя стоимость квартиры в новостройке в Москве сегодня оценивается в 22,5 миллиона рублей, самая дорогая квартира обойдется в 2,5 миллиона за квадратный метр, а самая дешевая – в 147,3 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на участников столичного рынка недвижимости.

Наиболее дорогая недвижимость традиционно находится в пределах "старой" Москвы. Так, дешевле всего приобретать жилье в Бибиреве, где квартиру можно найти по цене 198,7 тысячи рублей за "квадрат" – это 6,5 миллиона рублей за лот. Самое дорогое жилье в Якиманке – одна из квартир там стоит 303,3 миллиона рублей (2,5 миллиона рублей за квадратный метр).

Самое бюджетное жилье расположено в ТиНАО. Средняя стоимость квартир там оценивается в 10,8 миллиона рублей. Самый дорогой лот сейчас можно найти в поселении Сосенском – 11,7 миллиона рублей или 249,6 тысячи рублей за квадратный метр. Самый дешевый – в Новофедоровском поселении за 6,8 миллиона рублей (147,3 тысячи рублей за "квадрат").

По мнению управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, в ближайшее время столичные новостройки подорожают на 1–2%. Дело в том, что льготные ипотечные программы доступны именно на первичном рынке, поэтому на фоне повышения ключевой ставки спрос переориентируется в его пользу.

Что касается вторичного рынка, то тут цены могут просесть на 10–15%. Сначала это выразится в виде предоставления дисконтов, однако затем закрепится в виде фактических цен в объявлениях.

Ранее эксперты перечислили самые дешевые квартиры в России на сегодняшний день. Так, возглавила рейтинг квартира площадью 30,6 квадратного метра в Воркуте. Ее продают за 100 тысяч рублей.

