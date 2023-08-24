Город выставил на торги 74 парковочных места на стоянке в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На городские торги выставили 74 машино-места в подземном паркинге многоквартирного дома в Обручевском районе столицы. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Собственники жилья и проживающие по договорам социального найма могут воспользоваться преимущественным правом и приобрести машино-места в подземном паркинге дома по адресу улица Новаторов, дом 4, корпус 4. Всего на торги выставлено 74 лота площадью от 10 до 15 квадратных метров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Приобретение парковочных мест по преимущественному праву позволяет выкупить их со скидкой 40% при условии, что в период заявочной кампании был направлен только один запрос. Если на лот будут претендовать несколько желающих, организуют электронный аукцион.

Подать заявку на участие в торгах можно с 31 августа по 18 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

