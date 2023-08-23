Автопарковку благоустроили на месте стихийной стоянки в Чертанове Южном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Общедоступную парковку почти на 100 машино-мест обустроили на месте стихийной автостоянки в Чертанове Южном. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что стихийная парковка была обнаружена сотрудниками Госинспекции по недвижимости на Чертановской улице рядом с владением 60, корпусом 2. Площадь участка – более 2 тысяч квадратных метров, он не был обременен земельно-имущественными отношениями.

"В рамках развития городской среды правительство Москвы подняло вопрос о вовлечении участка в хозоборот, после чего приняли решение облагородить его для более эффективного использования", – поделился глава ведомства Иван Бобров.

По его информации, территорию заасфальтировали, возвели по периметру бордюрное ограждение, также была сделана разметка машино-мест. Теперь жители могут продолжить парковать транспорт на привычном месте, но с максимальным комфортом.

Бобров добавил, что вопрос был решен при помощи Госинспекции по недвижимости, департамента транспорта города Москвы и префектуры.

Ранее москвичей предупредили, что 26 августа закончится срок действия продления абонементов на парковки со шлагбаумом. Те парковочные места, владельцы которых не успеют продлить абонемент, будут с 27 августа находиться уже в общей продаже.

До этого четыре парковки со шлагбаумом в Москве стали перехватывающими. Всего в столице 89 перехватывающих парковок.

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