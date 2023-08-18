Срок продления абонементов на парковки со шлагбаумом в Москве закончится 26 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Москвичей предупредили, что через неделю закончится срок действия продления абонементов на парковки со шлагбаумом. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Пора продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на сентябрь. Последний день приоритетного продления – 26 августа", – сказано в сообщении.

По информации АМПП, те парковочные места, владельцы которых не успеют продлить абонемент, будут с 27 августа находиться уже в общей продаже.

Абонемент можно продлить на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные плоскостные парковки". Приобрести новый или записать его на карту "Тройка" можно до 10 сентября.

Всего в столице около 153 парковок со шлагбаумом. Если они сильно загружены, то количество абонементов на места возрастает.

Ранее сообщалось, что еще четыре парковки со шлагбаумом 11 августа появились в Москве. Там водители могут оставлять машины бесплатно с 05:30 до 02:00 при условии, что совершат минимум две поездки на метро, МЦД или МЦК.

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