Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 2 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и дождь прогнозируются в столице в субботу, 2 сентября. Местами ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето, когда среднесуточная погода составляет 15 градусов и выше, в Центральной России закончится 5 сентября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о завершении купального сезона в Москве. По словам синоптика, даже установившаяся теплая погода в городе не позволит плавать в водоемах.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 2–3 сентября