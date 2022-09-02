Эксперт оценил стоимость "счастливой" пятитысячной купюры с сайта объявлений

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Коллекционеры и бонисты действительно могут заинтересоваться пятитысячной купюрой с красивым номерным знаком, но продать ее за миллионы рублей не получится. Об этом Москве 24 рассказал председатель правления Союза бонистов Александр Баранов.
Ранее на популярном сайте объявлений на продажу выставили пятитысячную купюру за 7 777 777 рублей. Продавец утверждает, что это счастливая банкнота, так как ее номерной знак состоит из семи семерок.
Автор объявления Сергей рассказал Москве 24, что случайно увидел человека в переходе, который продавал эту купюру за семь тысяч.
"Вместе со мной за 15 000 рублей ее захотела купить одна женщина рядом, и тут начался самый настоящий аукцион. Это было прямо как в кино, тысяча за тысячей, потом речь пошла на десятки, а через мгновенье уже перешли и на сотни тысяч, меня было уже не остановить", – вспоминает он.
Путем торгов ему удалось купить банкноту за 20 тысяч. Как только Сергей разместил объявление в Сети, посыпались предложения. Кто-то хотел обменять купюру на другие вещи или банкноты, домашних животных и даже предлагали крупные суммы денег. Мужчина же пока расставаться с ней не спешит и все еще ждет самого выгодного предложения.
По словам председателя правления Союза бонистов Александра Баранова, знатоки действительно готовы потратить деньги за купюры любого номинала с красивым номерным знаком – все единички, нули с единичками или любые другие цифры, расположенные в интересном порядке.
"Если бы у меня была пятитысячная купюра со всеми семерками, я бы тоже попытался ее продать, только не за восемь миллионов, а тысяч за 50", – добавил он.
Баранов также рекомендует: если человек нашел купюру с редким номером, то лучше сначала проконсультироваться с экспертом о возможной стоимости, а затем разместить объявление на интернет-аукционе для бонистов и нумизматов. Так будет больше шансов найти заинтересованных покупателей и действительно получить какую-то прибыль.
Ранее на "Авито" появлялось объявление о продаже банок с запахами Родины для уехавших соотечественников. За один рубль предлагалось приобрести аромат русской земли, берез и борща.
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