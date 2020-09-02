Пресс-конференция о Всероссийской переписи населения пройдет 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Росстата расскажут о проведении Всероссийской переписи населения в рамках пресс-конференции, организованной в онлайн-формате. Мероприятие запланировано на четверг, 3 сентября.

Пресс-конференция начнется в 10:00 по московскому времени. В ней примут участие руководитель Росстата Павел Малков и его заместитель Павел Смелов.

Специалисты расскажут о новых технологиях, которые планируется применять при проведении переписи в 2021 году. Ранее сообщалось, что процедуру планируют проводить преимущественно в цифровом виде.

На пресс-конференции представят проекты "цифровой" статистики, а также инструменты, которые позволят обобщить результаты. Кроме того, эксперты расскажут о подготовке к проведению процедуры в Санкт-Петербурге.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в стране в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Ранее ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

