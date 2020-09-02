Стала известна следующая роль Кита Харингтона после Джона Сноу

Фото: ТАСС/Jordan Strauss/Invision/AP

Кит Харингтон, последней ролью которого был Джон Сноу из сериала "Игра престолов", был приглашен в проект "Преступник" от Netflix. Об этом сообщает Radio Times.

Харингтон исполнит роль подозреваемого, допрашивать которого будут актеры Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф.

Второй сезон международного сериала "Преступник" появится в сервисе 16 сентября. В нем, как и в первом, будет три эпизода, причем сквозной сюжет практически не предусмотрен. Кит Харингтон сыграет во втором из них.

Помимо британской версии, Netflix также снял "Преступника" для Франции, Германии и Испании. Ни один из мини-сериалов продолжения не получил.

Кит Харингтон ранее был утвержден на роль в фильме Marvel Studios. Он исполнит роль супергероя Черного Рыцаря в фильме "Вечные", который расскажет о древних существах со сверхспособностями.

