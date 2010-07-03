Звезда "Игры престолов" лечится от стресса и алкоголизма

Фото: кадр из телесериала "Игра престолов"

Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в "Игре престолов", тайно лечится в центре реабилитации. По информации News.ru, актер борется со стрессом и алкоголизмом из-за завершения сериала.

Как сообщил друг актера, завершение сериала сильно ударило по Харингтону: он понял, что это конец тому, над чем он усердно работал много лет. 32-летний актер уже месяц лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут. Его жена, актриса Роуз Лесли находится рядом и поддерживает его.

Харингтон был поражен тем, как сложился финал саги "Игра престолов". HBO снял документальный фильм о съемках сериала, в который вошла реакция главных героев после прочтения сценария заключительной серии. Харингтон ознакомился со сценой убийства в Красном замке и не смог подавить эмоции.

