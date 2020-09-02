В Минпромторге разъяснили инициативу о запрете фотографирования книг

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Предложение министерства промышленности и торговли России о запрете фотографирования книг в магазинах касается не общего плана, а содержательной части изданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

"В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу, просто фотографируют нужные страницы. Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил", – говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг предложил запретить в России копировать и фотографировать книги в магазинах до их приобретения. Такая норма содержится в проекте новой редакции правил розничной торговли.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала правильным предложение Минпромторга. Она отметила, что это защитит продавцов от копирования книг.

Ярмуш считает идею запрета на фотографирование логичной, поскольку книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность, чтобы извлекать прибыль.

Однако в сети книжных магазинов "Республика" инициативу раскритиковали. В пресс-службе сети отметили, что данный запрет может негативно сказаться на всей отрасли.