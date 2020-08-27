В России предложили запретить возврат товаров через интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам могут запретить возврат некоторых товаров из интернета. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике, сообщает газета "Известия".

С такой инициативой обратились в Минпромторг торговые онлайн-площадки. Они попросили уравнять правила продажи продукции в интернете с нормами для обычных магазинов.

"Покупатель открыл книгу, и уже после этого она фактически потеряла товарный вид, но ретейлер все равно должен принять обратно продукцию у потребителя и попытаться ее перепродать. В целом у компаний небольшой процент возврата, в зависимости от категорий он колеблется от 3 до 15%", – подчеркнул президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, в свою очередь, напомнил, что привилегию по возврату товара надлежащего качества внедрили для потребителей 28 лет назад для стимулирования дистанционных продаж.

"Тогда они осуществлялись в основном после ознакомления покупателей с каталогами, проспектами и буклетами, а также посредством телевизионных "магазинов на диване". Тем самым снижалась нагрузка на традиционную торговлю, мощности которой в то время заметно отставали от потребительского спроса", – добавил Шелищ.

По данным газеты, в настоящее время министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает новый нормативный акт по урегулированию отношений между покупателем и продавцом в интернете.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице дистанционная торговля через интернет является долгосрочным трендом, который набрал силу еще до начала пандемии коронавируса.

По его словам, доля столицы во всей российской интернет-торговле составляет около 25%, а динамика роста онлайн-торговли уже несколько лет самая высокая.

