В РФ предложили запретить фотографировать книги в магазинах

Фото: The City/Михаил Голденков
В России могут запретить копировать и фотографировать книги в магазинах до их приобретения. Такая норма содержится в проекте постановления правительства РФ "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи", подготовленном Минпромторгом.
В пояснительной записке уточняется, что мера направлена на защиту прав продавцов книг и печатных изданий в связи с развитием современных технологий.
Для розничных магазинов допускается оформление ценников на бумажном носителе, а также с электронным отображением информации, с использованием грифельных досок, стендов и световых табло.
Также в Минпромторге считают устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений. В ведомстве предложили исключить его из новой редакции правил розничной торговли.
Ранее торговые онлайн-площадки обратились в министерство с предложением запретить возврат некоторых товаров из интернета. Они попросили уравнять правила продажи продукции в интернете с нормами для обычных магазинов.
В частности, речь идет о книгах, которые фактически теряют товарный вид после того, как ее открыл покупатель, отметил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.
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