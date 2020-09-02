Книжная сеть раскритиковала инициативу о запрете фотографирования книг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, помогают популяризировать чтение. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе книжной сети "Республика".

Как отмечается, данный запрет может негативно сказаться на всей отрасли.

"Запрет на фотографирование книг в книжных магазинах, на наш взгляд, не принесет пользы ни ретейлерам, ни книгоиздателям – более того, может нанести вред всей отрасли", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее не было замечено случаев незаконного копирования информации из книг в магазинах.

"Большинство покупателей, которые делают фото с книгами в книжных магазинах, таким образом генерируют контент для социальных сетей, который в свою очередь привлекает дополнительное внимание как к книгам, и особенно новинкам, так и к самим магазинам и работает на популяризацию всей отрасли в целом", – добавили в книжной сети.

Ранее Минпромторг предложил запретить в России копировать и фотографировать книги в магазинах до их приобретения. Такая норма содержится в проекте новой редакции правил розничной торговли.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала правильным предложение Минпромторга. Она отметила, что это защитит продавцов от копирования книг.

Ярмуш считает идею запрета на фотографирование логичной, поскольку книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность, чтобы извлекать прибыль.

