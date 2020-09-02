Юрист поддержала инициативу запретить фотографировать книги в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала правильным предложение Минпромторга запретить фотографировать в магазинах книги до их покупки, сообщает RT.
"Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, имеет право ознакомиться, о чем эта книга, посмотреть ее, полистать, в это время скопирует или вообще не купит книгу, или выпустит ее в свободный доступ, куда-то в соцсеть", – пояснила эксперт.
Ярмуш считает идею запрета на фотографирование логичной, поскольку книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность, чтобы извлекать прибыль.
"И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить цену за эту книгу, нормальный гражданский оборот", – добавила юрист.
Ранее Минпромторг предложил запретить в России копировать и фотографировать книги в магазинах до их приобретения. Такая норма содержится в проекте новой редакции правил розничной торговли.
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