В Минпромторге предложили отказаться от обязательного наличия книг жалоб в магазинах

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В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации предложили убрать пункт о книгах жалоб из новой редакции правил розничной торговли, передает News.ru со ссылкой на проект постановления.

"Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике", – говорится в документе.

В ведомстве считают также целесообразным запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах. В пояснительной записке уточняется, что мера направлена на защиту прав продавцов книг и печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

Ранее торговые онлайн-площадки обратились в министерство с предложением запретить возврат некоторых товаров из интернета. Они попросили уравнять правила продажи продукции в интернете с нормами для обычных магазинов.

В частности, речь идет о книгах, которые фактически теряют товарный вид после того, как ее открыл покупатель, отметил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

