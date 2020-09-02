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Общество

09:05

Еще 1 359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 1 359 пациентов вылечились от COVID-19 в столице, общее число превысило 216 тысяч человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216 742", – сказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что специалисты после лечения проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека COVID-19. Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы.

Сергей Собянин считает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Как рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес COVID-19 без симптомов или в легкой форме.

По его словам, вакцинация от коронавируса в пострегистрационной фазе стартует 5–7 сентября. Эксперт предупредил, что изначально препарат будет распространен примерно в 10 клиниках, после чего их количество расширят.

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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