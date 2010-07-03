Названы основные причины опозданий на самолет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Эксперты провели исследование среди 180 тысяч российских путешественников и выяснили, что каждый десятый респондент хотя бы раз пропускал свой рейс, – чаще всего россияне просто просыпают время вылета. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, несколько пассажиров рассказали о пропуске утреннего рейса после вечеринки накануне, еще один респондент заснул в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки.

Также путешественники иногда путают даты и время вылета, а некоторые из опрошенных невнимательно читают сообщения о переносе отправления на более ранний срок.

Периодически планы нарушают очереди на паспортном контроле и пробки на дорогах, а также излишнее увлечение шопингом.

Ранее эксперты опросили 2300 туристов и выяснили, что именно путешественники чаще всего покупают в Duty Free в ожидании рейса. Лидером рейтинга стала парфюмерия, ее выбирают 38% человек. Еще 31% респондентов сообщили, что приобретают в магазинах национальную еду. Почти 16% опрошенных покупают в Duty Free алкоголь, на сувенирную продукцию обратили внимание 8% участников опроса, около 5% берут сладости.