Умер экс-глава Госкомитета СССР по печати Николай Ефимов

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Бывший председатель Государственного комитета СССР по печати Николай Ефимов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова.

По его словам, Ефимов умер во вторник, 2 августа, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента РФ в Москве.

"Это информация от его семьи. Дата прощания пока неизвестна, но похороны планируют во Владимирской области", – сказал Третьяков.

Он отметил, что Ефимов был в высшей степени порядочным человеком, обладавшим организаторскими и творческими талантами.

Николай Ефимов родился в 1932 году в Москве. В 1989–1990 годах возглавлял Госкомитет СССР по печати, после чего занимал пост главного редактора газеты "Известия" и заместителя главного редактора – ответственного секретаря журнала "Российская Федерация сегодня".