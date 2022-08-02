В России призвали проверить факты завышения цен на еду в аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах, передает RT.
Парламентарий направил соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева.
"В случае подтверждения информации прошу привлечь Федеральную антимонопольную службу для урегулирования ситуации и наказания недобросовестных предпринимателей", – указано в тексте.
Крупник отметил, что часто получает сообщения от граждан, которые указывают на завышенные цены – в качестве примера депутат привел бутылку воды объемом 0,5 литра, стоимость которой в аэропорту может достигать 300 рублей.
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга подчеркнул, что себестоимость обслуживания на объектах транспортной инфраструктуры является высокой, однако и наценку авиагавани устанавливают в размере 200–300%.
Ранее доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод спрогнозировал ситуацию с ростом цен на продукты в РФ в ближайшие месяцы. По мнению эксперта, ожидается снижение цен на плоды и овощи, а мясо будет расти в цене.
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