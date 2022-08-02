Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 2 августа, в столичном регионе ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов тепла, в Подмосковье – 22–27 градусов. Ветер будет юго-восточного направления с порывами 3–8 метров в секунду.

"Атмосферное давление повышенное – 750 миллиметров ртутного столба. Кислородный режим благоприятный, в ранние утренние часы содержание кислорода в воздухе высокое, в полуденные часы возможно незначительное понижение", – говорится в сообщении.

В конце недели температура воздуха в Москве может подняться до 33 градусов, предупредила ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в четверг, 4 августа, в столице ожидается 29–31 градус, а в пятницу и субботу – 28–33 градуса.

Купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.

