Россиян предупредили о "летнем" обмане на рынке труда

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Директор Финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов предупредил россиян о случаях мошенничества с сезонной работой. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, встречаются вакансии сезонных рабочих для сбора урожая. Подозрение должны вызывать предложения с оплатой по 100 и более тысяч рублей в месяц – необходимо оценивать собственные силы.
"Во-первых, собирать урожай – это тяжелая работа, где требуется хорошая физическая подготовка. Люди взрослого возраста могут вернуться оттуда не только с заработанными деньгами, но и с проблемами, связанными с давлением, перегревом на солнце и так далее", – отметил Шибанов.
Эксперт также добавил, что работа по сбору урожая часто подразумевает переезд на большие расстояния.
Кроме того, Олег Шибанов объяснил, что высокооплачиваемые позиции могут быть условно фейковыми. Специалист подчеркнул, что на собеседовании может выясниться, что оплата труда будет ниже, чем указано в объявлении.
Согласно данным опроса сервиса "Работа.ру", три четверти россиян сталкивались с дезинформацией в вакансиях от работодателей. Большая часть призналась, что чаще всего компании завышают предлагаемую заработную плату.
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