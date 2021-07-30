Правительство столицы направит более 20 млн рублей центрам "Моя карьера" и "Профессионал"

13:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр занятости "Моя карьера" и учебный центр "Профессионал" получат 20,3 миллиона рублей из бюджета Москвы на обучение безработных горожан. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии и правительства Москвы.
Отмечается, что правительство столицы оказывает помощь в трудоустройстве и получении новых компетенций горожанам, которые не имеют работы, в том числе москвичам старшего возраста, молодежи от 14 лет, многодетным родителям, малообеспеченным семьям, женщинам, находящимся в отпуске по БИР, и людям с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году бесплатное профессиональное обучение смогут пройти более 19 тысяч человек. В числе наиболее востребованных направлений – программы "Копирайтинг", "Основы цифровой грамотности", "SMM-ведение страниц в социальных сетях", а также обучение по специальностям в сфере ИТ, строительства и ремонта, транспорта и логистики.
Ранее сообщалось, что специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям. Данный вуз стал 20-м, с которым сотрудничает центр занятости. Благодаря программе окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.
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