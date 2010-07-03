Полиция вновь призвала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа

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Полиция предостерегает москвичей и гостей столицы от участия в несогласованной акции, которую планируют провести в центре города в субботу, 3 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице, которое поступило в редакцию Агентства "Москва".

Отмечается, что, несмотря на предупреждения, в интернете продолжаются призывы принять участие в несогласованной акции в центре столицы.

"Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней", – говорится в сообщении.

Гражданам еще раз напомнили, что за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена ответственность.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

