Синоптики предупредили о риске возникновения пожаров из-за жары

2 августа, 12:34
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 2 и 3 августа. Это связано с высоким риском возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", – сказано в заявлении метеослужбы.
Ранее МЧС предупредило москвичей о повышении температуры воздуха до плюс 30–32 градусов днем в четверг, 2 августа. Жителям столицы посоветовали избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. По словам синоптиков, жара немного спадет в выходные. При этом, если нынешний июль стал одним из самых жарких в Москве за 139 лет, то август, обещают специалисты, порадует теплой погодой
Накануне Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе поднялась выше +28,5 градуса.
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