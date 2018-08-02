Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ГУ МЧС России по Москве предупредили о сильной жаре, которая ожидается в столице в четверг. Как сообщается, 2 августа, в дневные часы температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 2 августа с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градусов", – приводит сообщение ведомства Агентство "Москва".
Из-за жары москвичам рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать длительного пребывания на солнце, носить одежду светлых тонов, не забывать про головной убор. Кроме того, рекомендуется пить больше воды.
На станциях Московского центрального кольца начали раздавать пассажирам питьевую воду. Представители метрополитена уточнили, что воду раздают на 11 станциях МЦК.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе становится выше 28,5 градуса. В ведомстве также напомнили, что на открытом воздухе при температуре от 32,5 градусов рекомендуется работать 15–20 минут с отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях
"Мосгорсправка": как защититься о жары
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