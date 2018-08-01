На 11 станциях МЦК пассажирам начали раздавать воду из-за жары

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Из-за жаркой погоды на станциях Московского центрального кольца начали раздавать пассажирам питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Представители метрополитена уточнили, что воду раздают на 11 станциях МЦК. В их числе – Андроновка, Владыкино, Локомотив, Угрешская, Автозаводская. Кроме того, пассажиры МЦК могут бесплатно получить воду на станциях Панфиловская, Окружная, Стрешнево, а также на Балтийской, Дубровке и ЗИЛе, передает Агентство "Москва".

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе становится выше 28,5 градуса. В ведомстве также напомнили, что на открытом воздухе при температуре от 32,5 градусов рекомендуется работать 15–20 минут с отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях.

В связи с жарой синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на 1 августа в Москве и области. По прогнозам Гидрометцентра РФ, в первый день августа воздух в столице прогреется до +27–29 градусов, а 2 августа станет еще жарче – до плюс 28–30 градусов. Жителям столичного региона посоветовали не находиться долго на солнце, носить одежду светлых тонов и не забывать про головной убор.