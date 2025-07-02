В Москве подвели итоги конкурса среди инженерных профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве подвели итоги конкурса "Московские мастера" среди сотрудников инженерных специальностей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил глава департамента Анатолий Гарбузов, Москва славится своими выдающимися инженерно-техническими кадрами.

"Сегодня каждый 10-й трудоустроенный москвич занят в промышленности и вносит ежедневный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Мы не только создаем условия для профессионального роста специалистов, но и отмечаем их выдающиеся достижения", – сказал Гарбузов.

По его словам, в рамках конкурса были отмечены электронщики, технологи и конструкторы. При этом всего за звание лучшего инженера боролись 30 представителей 19 предприятий.

Специалисты должны были подготовить и представить собственный проект, который оценивался экспертным жюри по уровню научно-технических достижений, потенциала экономической выгоды, а также другим показателям.

По итогам первые места в категориях "Инженер-электроник", "Инженер-технолог" и "Инженер-конструктор" заняли сотрудники "Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени академика А. И. Берга".

В свою очередь, зампредседателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Мария Филина подчеркнула, что конкурс выполняет задачу по повышению престижа рабочих и инженерных специальностей.

"Профессиональная ориентация, теоретическая и практическая подготовка, положительный имидж промышленности и опытные наставники обеспечивают экономику квалифицированными кадрами", – сказала она.

Вместе с тем московские студенты могут обучаться по целевым программам и проходить производственные практики на предприятиях. В городе развивается комплексная система профессиональной подготовки, а целевые программы максимально соответствуют потребностям современных предприятий.

