Добровольцы из столичного пункта отбора контрактников рассказали о поддержке близких

Фото: портал мэра и правтьельства Москвы/Максим Мишин

Еще одна группа контрактников отправилась из столичного пункта отбора в Москве на военную службу. Добровольцы рассказали, как к их решению заключить контракт отнеслись родственники.

"Посидел после ранения полгода дома, решил, что товарищи без меня не могут. Узнал через интернет, что требуются военнослужащие, через месяц решился во второй раз помочь стране. Все близкие верят, что все будет хорошо", – поделился один из них.

Другой мужчина из Мордовии заявил, что считает своим долгом защитить Родину, чтобы его дети могли жить в мирное время.

"Жена и дети говорили не уезжать сначала, но жена успокоилась, вроде уже понимает, куда я и зачем", – признался он.

Еще один доброволец рассказал, что осознание о мужском долге перед страной появилось только с возрастом.

"Для меня не очень подходит срочная служба, поэтому я пошел на контракт. Мои родители – патриоты страны, они считают, что я поступаю правильно", – добавил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1. Он работает с 09:00 до 20:00.

Узнать дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее мужчины, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу, рассказали, что хотят подписать контракт и отправиться на военную службу для того, чтобы помочь участникам специальной военной операции.



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