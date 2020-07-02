Мосгоризбирком передал итоги голосования по поправкам в Конституцию в столице в ЦИК

20:25
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Мосгоризбирком утвердил итоги по голосованию по поправкам в Конституцию в Москве и передал их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комиссии Дмитрия Реута.
"Мы сегодня свой протокол подписали, итоги по Москве установили и даже передали в Центральную избирательную комиссию", – сказал Реут.
По данным Мосгоризбиркома, поправки в Конституцию в Москве поддержали 65,29% голосующих, 33,98% граждан высказались против изменений в основной закон государства.
Владимир Путин в четверг поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что проголосовавшие в пользу поправок россияне выразили доверие главе государства. По его словам, "состоялся триумфальный референдум о доверии президенту".
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%.
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