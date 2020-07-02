Министр образования Подмосковья заявила, что детям в детсадах не придется носить маски

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что детям в подмосковных лагерях не придется носить маски. Об этом сообщает ТАСС.
"Никаких масок для детей в садах не требуется. Обязательного тестирования детей (на коронавирус. – Прим. ред.) не предусмотрено. Что касается самих детей, предусмотрена справка, но ее можно получить на месте, приведя ребенка в детский сад", – рассказала Каклюгина, уточнив, что для этого в детский сад вызывается медработник.
Каклюгина пояснила, что к настоящему моменту в детских дежурных группах в регионе находится около 50 тысяч детей. По ее прогнозам, со следующей недели количество детей в садах может увеличиться до 150–200 тысяч.
"Всего на сегодняшний день в муниципальных детских садах Московской области обучается порядка 400 тысяч детей. То есть 50% от этой численности – прогноз на следующую неделю", – добавила министр.
Детские сады Московской области возобновят работу после периода ограничений в понедельник, 6 июля. По словам губернатора области Андрея Воробьева, спрос на данную услугу очень высок среди родителей, которые были вынуждены выйти на работу.
Ранее сообщалось, что москвичи могут узнать в приложении "Дневник МЭШ" состав и калорийность блюд, которые подают их ребенку в детском саду. Также посмотреть можно часы, в которые ребенок спит, играет и учится.
В приложении можно также сообщить воспитателям о том, что ребенок будет отсутствовать в группе в тот или иной день. Пользователям стали доступны два новых раздела: "Расписание" и "Ученик".
"Это наш город": родители смогут следить за распорядком ребенка в детском саду
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