Автоюрист рассказал, стоит ли запретить каршеринг для нарушителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал Москве 24 инициативу главы ГИБДД Михаила Черникова, предполагающую запрет пользования каршерингом для злостных нарушителей ПДД.

По словам эксперта, в этом нет необходимости. Нужно пошагово воздействовать на недобросовестных водителей и создать единую базу нарушителей для всех компаний, отметил он.

"Тут нужен не просто запрет. Нельзя человека полностью отстранить от вождения. Тут необходима база данных, чтобы этого недобросовестного человека вносили в базу данных, если он систематически нарушает, повышать ему тарифы, а потом отключать его сразу не от одной службы каршеринга, а от всех", – считает эксперт.





Дмитрий Славнов автоюрист Полностью отключать нельзя, нужно сначала вводить агрессивную таблицу штрафов, повышать их, и если нарушения продолжаются, тогда отключать их на время. Чтобы человек осознал и понял, а уже потом, если не понял, – запрет на три года, к примеру.

Славнов подчеркнул, что каршеринговые компании в случае полного запрета на использование их услуг нарушителями ПДД пострадают финансово.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что злостные нарушители правил дорожного движения должны быть лишены возможности пользоваться автомобилями каршеринга.

"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", – сказал Черников.

Он пояснил, что для этого в каршеринговых компаниях могут быть созданы базы данных нарушителей, а при необходимости запросы могут быть направлены в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения прав и наличия грубых нарушений ПДД.