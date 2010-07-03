Новый ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров

В России к 2020 году может появиться новый ГОСТ для светофоров по заказу Росавтодора, сообщает пресс-служба дорожного агентства.
"Разработка и введение в действие ГОСТа "Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания светофорных объектов" призваны обеспечить соблюдение межремонтных сроков, уточнить комплекс работ по содержанию таких объектов и повысить их качество", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Отмечается, что обновленный ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров, виды работ, их периодичность и другие нюансы обслуживания.
"На данный момент количество электронных регулировщиков на подведомственной Росавтодору сети насчитывает 1571 штуку. Соответственно выросла и потребность поддерживать их в работоспособном состоянии", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на столичных дорогах установили 582 новые камеры видеонаблюдения. Камеры в том числе появились на МКАД, третьем транспортном кольце и в ТиНАО, и таким образом их общее число превысило 2,5 тысячи.
Все камеры фиксируют дорожную обстановку в режиме реального времени и передают изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Это позволяет контролировать наиболее сложные и проблемные места, оценивать трафик и причины возникновения заторов, оперативно узнавать о событии и вовремя реагировать на любые нештатные ситуации.
Камеры видеонаблюдения являются частью интеллектуальной транспортной системы, действующей в столице с 2012 года. В систему также входят 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи детекторов транспорта, 48 метеостанций, 175 дорожных табло отображения информации, системы связи и серверного оборудования.
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