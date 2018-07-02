Градус вниз. Похолодание задержится в столице во вторник

Фото: Агентство "Москва"
Похолодание, начавшееся в столичном регионе после аномальной жары, продолжится во вторник, 3 июля. Днем температура составит всего 22 градуса тепла, ночью ожидается не более 14 градусов.
Небо будет облачным с прояснениями, в некоторых районах города пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр РФ.
Южный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Потенциально опасных метеоусловий не прогнозируется.
Ранее синоптики сообщили, что среда, 4 июля, может стать самым холодным днем недели в столице. В этот день воздух прогреется не более чем на 18 градусов. Такая погода характерна для первой декады сентября.
Небольшие дожди ожидаются в регионе на протяжении всей рабочей недели. По данным Гидрометцентра, осадки возможны и в выходные дни, но к уикенду начнется новое потепление – до 25–27 градусов выше нуля.
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