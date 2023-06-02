Врач предупредила об опасности популярного сахарозаменителя

Фото: 123RF/sommai

Употребление фруктозы в качестве сахарозаменителя может привести к инсулинорезистентности и отложению жира. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, фруктоза имеет гораздо меньший гликемический индекс по сравнению с глюкозой, однако употреблять ее все же не рекомендуется.

"Фруктоза может способствовать синтезу жира и вызывать инсулинорезистентность. То есть она сдвигает метаболические процессы в сторону метаболического синдрома", – предупредила диетолог.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Фруктоза способствует отложению жира в печени, отложению абдоминального и подкожного жира, поэтому ее не рекомендуется есть в порошковом виде.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить обычный сахар. Его безопасной альтернативой являются корица и ваниль, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Эти пряности, согласно данным британского диабетического сообщества, обладают способностью снижать в крови у человека уровень глюкозы. Кроме того, они притупляют тягу к сладостям.

