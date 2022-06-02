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Общество

16:40

Детский омбудсмен прокомментировала выпуск игрушек с символикой Росгвардии

общество

Фото: YouTube.com/Росгвардия

Детский омбудсмен Национального родительского комитета, член общественной палаты Ирина Волынец прокомментировала выпуск игрушек с символикой Росгвардии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Она напомнила, что в прошлом веке дети играли в войну с оловянными солдатиками.

"Игрушки с символикой Росгвардии – это первый опыт в нашей новейшей истории, потому что не было до этого игрушек, которые являются официальной символикой нашей армии", – подчеркнула Волынец.

Омбудсмен выразила мнение, что наборы с символикой Росгвардии также будут интересны взрослым.

"Это хорошая возможность изучить модели вооружения, которые сегодня есть в нашей армии", – добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Росгвардия запустила производство собственных игрушек. Среди игрушек представлены миниатюрные модели автотехники госслужащих, включая радиоуправляемые машинки, конструктор, а также наборы солдатиков и раций.

В Росгвардии уточнили, что подрастающему поколению необходимо с раннего возраста прививать понятия честности, патриотизма, верности слову и делу. Следовательно, для детей должны быть созданы правильные игрушки.

Росгвардия анонсировала коллекцию игрушек

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