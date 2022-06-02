Росгвардия запустила в Москве производство игрушек

Фото: youtube.com/Росгвардия

Росгвардия запустила в столице производство собственных игрушек. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Одним из крупнейших в СНГ производителей товаров для детей ООО "СИМБАТ" запущена в производство тематическая серия игрушек с официальной символикой Росгвардии", – говорится в сообщении.

Среди игрушек представлены миниатюрные модели автотехники госслужащих, включая радиоуправляемые машинки, конструктор, а также наборы солдатиков и раций.

Как уточнили в Росгвардии, подрастающему поколению необходимо с раннего возраста прививать понятия честности, патриотизма, верности слову и делу. Следовательно, для детей должны быть созданы правильные игрушки.

Одними из первых игрушки от Росгвардии получили воспитанники детсада в Пушкинском районе Московской области. Подарки ребятам вручили военные бригады оперативного назначения Центрального округа ведомства. Они поздравили воспитанников и их педагогов с Международным днем защиты детей и помогли им собрать конструкторы.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ужесточить меры экологической безопасности в сфере производства детских игрушек. При этом Ассоциация предприятий индустрии детских товаров озвучила идею отменить запрет на производство игрушек из вторсырья.

