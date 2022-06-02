Психотерапевт рассказала, чем опасен трудоголизм

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Трудоголизм приводит людей к нервному истощению и депрессии. Об этом рассказала "Вечерней Москве" нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.
Как пояснила специалист, при трудоголизме нарушается эмоциональное состояние, так как человек очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам.
В свою очередь, большой объем работы приводит нервную систему в постоянное состояние перевозбуждения, что характеризуется неуравновешенностью, вспыльчивостью и склонностью к депрессивным состояниям.
Нейропсихолог также отметила, что трудоголизм может привести к нарушению физического здоровья, в частности, проблемам с давлением, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям.
Ранее врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин сообщил, что постоянный недосып может привести к снижению иммунитета человека и росту рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сомнолог рекомендовал людям с ненормированным рабочим графиком стараться соблюдать режим.
До этого психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что помочь справиться со стрессом способно общение с животным, в первую очередь с собакой. По ее словам, животному можно выговориться, кроме того, общение с ним влияет на выработку гормонов счастья.
"Познавательные фильм": Трудоголизм: как не умереть от работы
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