У мэра Нальчика выявили коронавирус

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У мэра Нальчика Таймураза Ахохова выявили коронавирус, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации Нальчика Таймураза Ахохова", – говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевание у мэра протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции дома, соблюдая все рекомендации врачей. Все контактировавшие с ним граждане также изолированы.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что у него и его семьи обнаружена коронавирусная инфекция. Он подчеркнул, что никто из семьи не испытывает симптомов болезни, температура в норме.
При этом премьер-министр добавил, что они по правилам будут находиться на самоизоляции дома. Он призвал всех граждан ответственно относится к эпидемиологическим нормам безопасности.
За последние сутки в России выявлено 8 863 случая коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции, что на 2,1% больше, чем днем ранее.
В России выявлено 8 863 новых случая COVID-19
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