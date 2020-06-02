У мэра Нальчика выявили коронавирус

У мэра Нальчика Таймураза Ахохова выявили коронавирус, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации Нальчика Таймураза Ахохова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание у мэра протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции дома, соблюдая все рекомендации врачей. Все контактировавшие с ним граждане также изолированы.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что у него и его семьи обнаружена коронавирусная инфекция. Он подчеркнул, что никто из семьи не испытывает симптомов болезни, температура в норме.

При этом премьер-министр добавил, что они по правилам будут находиться на самоизоляции дома. Он призвал всех граждан ответственно относится к эпидемиологическим нормам безопасности.

За последние сутки в России выявлено 8 863 случая коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции, что на 2,1% больше, чем днем ранее.

