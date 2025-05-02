До 9 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 2 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

От 7 до 9 градусов тепла установится в Москве 2 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье – от 6 до 11 градусов тепла, также возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 3 мая столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве 1 мая был побит рекорд 116-летней давности по количеству осадков. За 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 миллиметра осадков, на Балчуге – 22 миллиметра, Тушино – 28 миллиметров, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков.