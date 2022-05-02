Диетолог рассказала о полезных свойствах тунца

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Мясо тунца помогает поддерживать нормальную работу щитовидной железы и способствует укреплению иммунитета. Однако есть данный продукт рекомендуется не чаще пары раз в неделю. Об этом Агентству "Москва" рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, в мясе тунца содержатся жирораствориемые витамины А, Е и D, минеральные вещества, фосфор, железо, кальций, йод, цинк и селен. Последний также как и йод, нужен для синтеза гормонов щитовидной железы.

"Следует особо отметить, что рыбий жир, который содержится в тунце, является источником полиненасыщенных жирных кислот – в частности, омега-3 жирных кислот. Эти вещества не вырабатываются в нашем организме и обязательно должны поступать с пищей", – подчеркнула Стародубова.

Диетолог добавила, что адекватное потребление полиненасыщенных жирных кислот необходимо для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, повышения иммунитета и адаптационного потенциала организма.

"Однако, к сожалению, тунец, как почти все долгоживущие обитатели морских глубин, обладает свойством накапливать частицы тяжелых металлов – в частности, ртути", – предупредила специалист.

В еженедельный рацион взрослых здоровых людей рекомендуется включать не более двух порций тунца (85–100 граммов). Детям до трех лет мясо этой рыбы давать не желательно.

Ограничить употребление тунца стоит и в рационе беременных и кормящих женщин, а также при планировании беременности. Однако в первую очередь это касается людей с аллергическими реакциями на рыбу или при индивидуальной непереносимости продукта.

Стародубова отметила, что консервированный тунец практически не уступает по полезным свойствам свежему. Тем не менее, при готовке важно принимать во внимание высокое содержание соли и масла в таких консервах.

"Если вы решили использовать консервированный продукт, можно приготовить блюдо, не используя дополнительную соль при приготовлении. В случае, когда используется консервированный в масле тунец, большее количество масла рекомендуется слить и не добавлять дополнительные жиры – например, не заправлять салат", – заключила эксперт.

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