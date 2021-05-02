Еще 1 617 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число выздоровевших после лечения от коронавируса пациентов увеличилось до 1 617 человек. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровели еще 1 617 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 994 965", – указано в сообщении.

За последние сутки в Москве подтверждено 2 699 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась 947 пациентам.

Также в столице подтвердили 54 летальных случая коронавируса.

В России за последние сутки выявили 8 697 новых случаев COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 823 255 случаев коронавирусной инфекции.