Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

У народной артистки России Татьяны Васильевой подтвердился коронавирус. Накануне актриса почувствовала себя плохо и обратилась в больницу, передает ТАСС.

Сообщалось, что у артистки поднялась температура и начался кашель.

В настоящее время остается неизвестным, будет ли она лечиться на дому или ляжет в стационар. Решения о госпитализации пока принято не было.

Татьяна Васильева известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".

Ранее о своем самочувствии после заражения коронавирусом рассказал писатель Борис Акунин. Он отметил, что у него наблюдалась средняя форма тяжести, в первые дни он не проходил никакого курса лечения. Врач прописал ему антибиотики лишь на одиннадцатый день.