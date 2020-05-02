Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Цифровое деловое пространство" проведет онлайн-мероприятие "Soft Skills: инструменты руководителя". Оно будет посвящено инновационному подходу к управлению бизнесом, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Известно, что проведение занятия запланировано на 5 мая. Оно начнется в 18:00 и продлится 2 часа.
В рамках онлайн-встречи столичным предпринимателям расскажут о способах развития 4К-компетенций.
"Мероприятие "Soft Skills: инструменты руководителя" позволит участникам разобраться, какие навыки необходимо освоить, чтобы использовать их в ежедневной работе, мотивировать команду и находить новые возможности для бизнеса", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Для того чтобы присоединиться к онлайн-занятию, необходимо зарегистрироваться на сайте. Ссылку опубликуют за два часа до начала лекции.
Ранее сообщалось о старте онлайн-конкурса для предпринимателей "Преакселератор". Как уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, образовательная программа будет рассчитана на 60 часов, ее разбили на тематические блоки.
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