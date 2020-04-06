Для столичных предпринимателей стартует онлайн-курс "Преакселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Бизнес-уик-энд" позвал начинающих предпринимателей города поучаствовать в очередном этапе проекта. В понедельник, 6 апреля, начнется онлайн-курс "Преакселератор", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, образовательная программа будет рассчитана на 60 часов, ее разбили на тематические блоки.
"В учебную программу входят лекции, мастер-классы и общение с наставниками. Все слушатели, окончившие курс, получат сертификат", – поделилась Сергунина. По ее словам, принять участие в мероприятиях можно будет на протяжении шести недель. Занятия организуют в формате видеоконференций.
Планируется, что будущим бизнесменам расскажут, как привлекать клиентов, делать бизнес-план, а также какие могут быть юридические, финансовые аспекты.
Слушателей поделят на группы в соответствии с направлениями бизнеса, в которых они намерены реализовать свои проекты. Опытом с участниками будут делиться ведущие специалисты в области финансов. Кроме того, занятия проведут руководители крупных компаний.
Ранее сообщалось, что еще более 12 тыс предприятий получат налоговую отсрочку.
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