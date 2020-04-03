Еще более 12 тыс предприятий получат налоговую отсрочку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис

В столице еще более 12 тысяч предприятий получат налоговую отсрочку за первый квартал текущего года. Правом на налоговую отсрочку могут воспользоваться компании, которые работают в сфере торговли и бытовых услуг, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Второй пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса, столичное правительство утвердило 31 марта.

"Благодаря этой мере еще более 12 тысяч организаций Москвы получат поддержку от города в виде отсрочки по оплате земельного и имущественного налогов за первый квартал до конца года", – приводятся в сообщении слова заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Отмечается, что эти компании получили отсрочку платежей по имущественному и земельному налогам за первый квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. Ранее такую возможность уже предоставили турфирмам, гостиницам, предприятиям общепита, компаниям, работающим в сферах культуры, организации досуга, физкультуры и спорта.

"На торговлю и бытовые услуги приходится почти 40 процентов обращений. В результате было принято решение включить их в число отраслей, которые наиболее сильно пострадали от распространения коронавирусной инфекции и нуждаются в поддержке города", – рассказал руководитель департамента экономической политики Кирилл Пуртов.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил пакет мер по налоговым ослаблениям для малого и среднего бизнеса. В частности, он предусматривает снижение страховых взносов в социальные фонды до 15% с зарплат сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.

В Москве 1 апреля утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки столичных предпринимателей. В частности, был расширен доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий. Ранее постановление о помощи городскому бизнесу подписал Сергей Собянин.

О необходимости введения кредитных каникул президент России Владимир Путин заявил 25 марта во время своего обращения к россиянам.